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Более 6900 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: РБК 28 июля 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 549 628 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1531,
  • в городе Алматы - 1250,
  • в городе Шымкент - 421,
  • в Акмолинской области - 210,
  • в Актюбинской области - 191,
  • в Алматинской области - 220,
  • в Атырауской области - 430,
  • в ВКО - 312,
  • в Жамбылской области - 137,
  • в ЗКО - 197,
  • в Карагандинской области - 920,
  • в Костанайской области - 213,
  • в Кызылординской области - 150,
  • в Мангистауской области - 267,
  • в Павлодарской области - 225,
  • в СКО - 134,
  • в Туркестанской области - 117.

Всего в стране подтверждено 549 628 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5096 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 1331,
  • в городе Алматы - 1369,
  • в городе Шымкент - 377,
  • в Акмолинской области - 148,
  • в Актюбинской области - 175,
  • в Алматинской области - 33,
  • в Атырауской области - 276,
  • в ВКО - 0,
  • в Жамбылской области - 66,
  • в ЗКО - 242,
  • в Карагандинской области - 306,
  • в Костанайской области - 211,
  • в Кызылординской области - 152,
  • в Мангистауской области - 154,
  • в Павлодарской области - 64,
  • в СКО - 136,
  • в Туркестанской области - 56.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 457 098 человек.

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