Более 6900 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 549 628 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 6925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1531,
- в городе Алматы - 1250,
- в городе Шымкент - 421,
- в Акмолинской области - 210,
- в Актюбинской области - 191,
- в Алматинской области - 220,
- в Атырауской области - 430,
- в ВКО - 312,
- в Жамбылской области - 137,
- в ЗКО - 197,
- в Карагандинской области - 920,
- в Костанайской области - 213,
- в Кызылординской области - 150,
- в Мангистауской области - 267,
- в Павлодарской области - 225,
- в СКО - 134,
- в Туркестанской области - 117.
Всего в стране подтверждено 549 628 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 5096 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 1331,
- в городе Алматы - 1369,
- в городе Шымкент - 377,
- в Акмолинской области - 148,
- в Актюбинской области - 175,
- в Алматинской области - 33,
- в Атырауской области - 276,
- в ВКО - 0,
- в Жамбылской области - 66,
- в ЗКО - 242,
- в Карагандинской области - 306,
- в Костанайской области - 211,
- в Кызылординской области - 152,
- в Мангистауской области - 154,
- в Павлодарской области - 64,
- в СКО - 136,
- в Туркестанской области - 56.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 457 098 человек.
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