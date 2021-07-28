Более 6900 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 549 628 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1531,

в городе Алматы - 1250,

в городе Шымкент - 421,

в Акмолинской области - 210,

в Актюбинской области - 191,

в Алматинской области - 220,

в Атырауской области - 430,

в ВКО - 312,

в Жамбылской области - 137,

в ЗКО - 197,

в Карагандинской области - 920,

в Костанайской области - 213,

в Кызылординской области - 150,

в Мангистауской области - 267,

в Павлодарской области - 225,

в СКО - 134,

в Туркестанской области - 117.

Всего в стране подтверждено 549 628 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5096 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 1331,

в городе Алматы - 1369,

в городе Шымкент - 377,

в Акмолинской области - 148,

в Актюбинской области - 175,

в Алматинской области - 33,

в Атырауской области - 276,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 66,

в ЗКО - 242,

в Карагандинской области - 306,

в Костанайской области - 211,

в Кызылординской области - 152,

в Мангистауской области - 154,

в Павлодарской области - 64,

в СКО - 136,

в Туркестанской области - 56.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 457 098 человек.

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