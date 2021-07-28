Байден: У Путина нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия

Если разразится война с крупной державой, то произойдет это из-за хакерской атаки, отметил американский президент.

По мнению главы США Джозефа Байдена, у президента России Владимира Путина есть "настоящая проблема", сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Путин "сидит на верхушке экономики, у которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего", заявил глава Белого дома во время посещения офиса Директора Национальной разведки США во вторник, 27 июля. Путин "знает, что у него настоящие проблемы - и это, по-моему, делает его еще более опасным", добавил американский лидер.

Кроме того, Байден обвинил российские власти в попытке вмешаться в выборы в американский Конгресс в 2022 году путем распространения дезинформации.

Посмотрите на то, что Россия уже сейчас делает в отношении выборов 2022 года и в плане дезинформации. Это чистое нарушение нашего суверенитета, - отметил президент США

Кроме того, Байден выразил обеспокоенность в связи с недавним увеличением количества кибератак, в том числе с использованием программ-вымогателей.

Если разразится война, настоящая война со стрельбой, с крупной державой, то произойдет это из-за хакерской атаки, - предостерег американский президент.

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