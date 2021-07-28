Число умерших от COVID-19 в Казахстане превысило 5600 человек

На 28 июля лечение от КВИ продолжают получать 89 058 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 28 июля, сообщает zakon.kz.

На 28 июля лечение от КВИ продолжают получать 89 058 человек (86 911+ и 2147 КВИ-), из них в стационарах находятся 24 748 пациентов, на амбулаторном уровне - 64 310 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии - 1500 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести - 319 пациентов,• на аппарате ИВЛ - 160 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 28 июля 2021 года

26.07.2021 г. зафиксированы 324 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 летальных исходов, 97 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших - 60 018, летальных случаев - 3660, выздоровевших - 54 211.

На 28 июля 2021 г. в Казахстане первым компонентом провакцинировано 5 230 750 человек, вторым компонентом - 3 436 617 человек.

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