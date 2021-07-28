Дмитрий Баландин не смог выйти в финал Олимпийских игр

Фото: НОК Казахстана, Сали С...

Баландин финишировал на седьмом месте.

На Олимпийских играх в Токио состоялись полуфинальные заплывы на дистанции 200 метров брассом, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Olympic.kz., в этом виде программы Казахстан представлял лидер команды Дмитрий Баландин.

Он выступил во втором заплыве. Баландин финишировал на седьмом месте, показав время 2:09,22. Это время не позволило ему выйти в финальный заплыв олимпийского турнира, - отмечено в сообщении.

В финал проходят восемь атлетов.

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