Скончался один из основателей Slipknot

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Умер Джои Джордисон.
Экс-барабанщик и один из основателей американской рок-группы Slipknot Джои Джордисон умер 26 июля в возрасте 46 лет, передает zakon.kz.
По информации Lenta.ru, он умер во сне. Причины смерти пока не разглашаются. Похороны будут закрытыми для широкой публики.
Группа Slipknot была образована в американском штате Айова в 1995 году. Джордисон более 18 лет был барабанщиком музыкального коллектива, исполняющего музыку в жанре нью-метал.
Джордисон вышел из состава Slipknot в 2013 году. После ухода из Slipknot он играл в таких группах, как Scar the Martyr и Sinsaenum.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!