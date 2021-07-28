В Кокшетау машина провалилась в фонтан

Водителя оштрафовали.

В Кокшетау машина у здания "Болашак сарайы" провалилась в фонтан. Водителя машины оштрафовали, передает zakon.kz.

В соцсетях появилось видео, где машина марки УАЗ провалилась под плитку, а под машиной - вода. В описании к посту написано "Прощай, фонтан".

В полиции Акмолинской области сообщили, что инцидент произошел 26 июля. Полицейские установили, что виновником инцидента является водитель филиала Наццентра экспертизы по Акмолинской области. Он прибыл на место для проведения дезинфекции в здании. Мужчина по неосторожности заехал на прилегающий к территории фонтан и повредил его.

Полиция составила протокол по статье "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона". Машину доставили на штрафстоянку.

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