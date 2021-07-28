Депутат Рады предрек скорое свержение Зеленского

Крестный ход можно считать репетицией уличных протестов в стране - политик.

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил, что уже осенью 2021 года президент Украины Владимир Зеленский может потерять свой пост, сообщает zakon.kz.

В своем сообщении в Facebook парламентарий обратил внимание на массовость крестного хода в Киеве в честь 1033-летия Крещения Руси, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата.

Запомните тех, кто сегодня пришел на крестный ход, а самое главное - их количество! Именно эти люди придут сносить к чертям собачим преступную власть Зеленского уже этой осенью! - написал он.

Как отмечает издание "Известия", политик предполагает, что этот крестный ход можно считать репетицией уличных протестов в стране.

Зеленский является президентом Украины с 20 мая 2019 года. По данным газеты "Коммерсантъ", на время президентского срока Владимир Зеленский избавился от всех бизнес-активов, передав основную часть бизнеса братьям

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