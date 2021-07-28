Как питаться после коронавируса, чтобы быстро восстановиться

Врач рассказала, как питаться после COVID, чтобы быстро восстановиться.

Врач-эндокринолог Юргита Вараева рассказала об особенностях питания после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Следует питаться калорийной пищей

Калорийность рациона может составлять до 20-30 килокалорий на 1 килограмм массы тела в сутки с учетом тяжести состояния и первоначальной массы тела.

При этом стоит отдавать предпочтение продуктам и блюдам с высокой энергетической плотностью. Должно быть достаточное количество белка в рационе - от 1,2 до 2 граммов на килограмм массы тела для борьбы с атрофией мышечной ткани с учетом состояния почек.

Желательно в день съедать не менее трех-четырех порций продуктов из списка: молоко, кисломолочная продукция, йогурт, творог, рыба, яйца, птица, мясо (колбасные изделия и сосиски не включаются), бобы, фасоль, продукты из сои, - сказала врач в интервью радио Sputnik.

Важно максимально разнообразить рацион

Чем больше разнообразие продуктов и чем больше один прием пищи отличается от другого, тем большее количество питательных веществ вы можете получить.

В том числе стоит уделять внимание сезонным фруктам и овощам, потребляя не менее пяти порций (около 80 граммов на порцию) каждый день.

Необходимо соблюдать режим питания

Должно быть не менее трех основных приемов пищи и от одного до трех перекусов. Лучше питаться умеренными порциями, но часто и регулярно.

Желательно, чтобы последний прием пищи был за два-четыре часа до сна.

По ее словам, это лишь основные принципы - в идеале рацион требует индивидуальной коррекции специалистом на основании медицинского обследования.

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