Курс доллара перестал снижаться

Доллар слегка прибавил в весе.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 424,53 тенге (+0,13), передает zakon.kz.

Напомним, с конца прошлой недели доллар подешевел на 5 тенге.

В обменниках доллары покупают/продают по 424,5-425,9 тенге, евро - 501,5-503,5 тенге, рос. рубль - 5,76-5,81 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 28 июля.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,52%, составив $72,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре повысились на 0,41% - до $73,82 за баррель.

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