Как увеличить количество дождей, рассказали казахстанские синоптики

Можно ли создать дождь искусственно, рассказали казахстанские синоптики.

Реально ли создать искусственный дождь, рассказал специалист-ученый РГП "Казгидромет" Нурлан Абаев, сообщает zakon.kz.

Технологии по вызову дождя известны с 40-х годов прошлого столетия. На сегодняшний день в мире и вправду существует технология по увеличению количества осадков. Однако нет возможности искусственно создать дождь там, где нет условий для осадков. Нурлан Абаев

По его словам, "можно, стимулируя облачность, увеличить то потенциальное количество осадков, которое имеется".

И практически невозможно "пригнать" откуда-то облака или влажную воздушную массу. То есть лишь зная, что в конкретной области будут проходить дождевые облака, из этих облаков можно увеличить количество выпадаемых осадков. Так, по исследованиям различных ученых, если на облака правильно воздействовать, то количество осадков можно увеличить на 10-15%. Нурлан Абаев

Он отметил, "что сейчас в мире не существует технологии по формированию дождевых облаков".

Если дожди пошли в пустыне, то это так сформировались природные условия. Также стоит отметить, что такие редкие явления, как ливневые дожди в ближнем востоке, ранее имели место и в будущем тоже будут наблюдаться при определенных синоптических ситуациях без проведения каких-либо экспериментальных работ. Нурлан Абаев

Как пояснил специалист, "количество дождей можно увеличить лишь локально в маленьком масштабе, но в глобальном - невозможно".

Хочется подчеркнуть, что энергия, заключенная в природных процессах, - она очень велика, и невозможно создать облачные системы, которые могли бы дать дождь, изменить характер ветра таким образом, чтобы он принес в регион водяной пар или же полностью исключить опасные природные явления. То есть в данный момент человек очень слаб. Мы не можем соперничать с природой. Вместе с тем такие работы связаны с рисками, а их результаты могут быть сомнительными. Любой эксперимент должен иметь заключение экспертов в отношении ожидаемой пользы, рисков и оптимальных методов, а также возможных последствий. Нурлан Абаев

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С 14 июля в разных районах ОАЭ в 50-градусную жару прошли ливни. Причем в дневное время, что не свойственно региону. Причина - испытания новых технологий вызова осадков в засушливый летний сезон.

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