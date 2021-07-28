Взрыв на химзаводе в Германии: детям запретили играть на улице

В городе Леверкузен введен режим ЧС.

После взрыва на химзаводе в немецком городе Леверкузен власти обратились к населению с просьбой, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Известия", они предупредили, что в ближайшие дни детям нельзя играть на улице, а также пользоваться уличными бассейнами и есть фрукты и овощи со своих задних дворов.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел 27 июля на химическом предприятии Chempark.

За ним последовал пожар, потушить который не могли в течение четырех часов. Установлено, что получили повреждение три резервуара с реагентами: загорелись растворители.

В городе был введен режим ЧС в связи с выбросом большого количества продуктов горения токсичных веществ. До вечера жителей города просили закрыть окна и двери и избегать выхода на улицу.

В результате ЧП два человека погибли, еще 31 человек пострадал. Пять человек числятся пропавшими без вести.

Причина случившегося пока не установлена, ведется расследование.

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