В Карагандинской области 75 избранных акимов вступили в должность

Сельские акимы – это фундамент всей государственной системы.

Почти на три четверти обновился состав глав поселков Карагандинской области. На выборах победили представители четырех партий и самовыдвиженцы.

По данным акимата Карагандинской области, среди них три женщины. Самому молодому новому акиму - 26 лет. Глава региона Женис Касымбек на онлайн-встрече пожелал избранникам оправдать народное доверие и всегда слышать людей.

Судя по результатам, большинство из вас впервые стали акимами. На 77% обновился состав руководителей сел, где прошли выборы. И это хорошо, потому что свежий взгляд поможет посмотреть на проблемы по-новому, - сказал аким области.

Сельские акимы - это фундамент всей государственной системы, подчеркнул он.

Успех страны во многом зависит от того, как идет работа в регионах, в каждом селе. В каждом ауле есть свои особенности и проблемы, которые необходимо решать, - отметил Женис Касымбек. - Конечно, самое главное - всегда слышать людей. Только так власть может быть по-настоящему эффективной. Доверие земляков дорогого стоит. Не забывайте о своих обещаниях, которые давали во время предвыборной кампании.

Карагандинский сельский округ Абайского района возглавил 26-летний Владислав Кирей.

Впервые в истории нашей страны сельчане выбирали акимов. Это говорит о развитии демократии и местного самоуправления. Эти выборы показали, что у молодежи есть все шансы реализоваться как управленцам, - считает самый молодой аким. - Вступая в должность, понимаю, что успех будет зависеть от улучшения жизни людей и развития округа.

В Карагандинской области 75 сельских акимов были избраны из 257 кандидатов. Участие в голосовании приняли 61 846 избирателей - это 75,85%. На выборах победили 14 самовыдвиженцев и представители партий Nur Otan, "Ауыл", "Ак жол", ADAL.

С полным списком выбранных акимов можно ознакомиться здесь.

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