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Казахстан отправил 25 тысяч доз вакцины QazVac в Кыргызстан

Фото: zakon.kz 28 июля 2021, 13:12

25 тысяч доз вакцины QazVac Казахстан отправил в Кыргызстан.

Казахстан отправил 25 тысяч доз отечественной вакцины QazVac в Кыргызстан, сообщает zakon.kz.

28 июля Правительство РК в соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по результатам его переговоров с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым отправило гуманитарную помощь в виде 25 тысяч доз казахстанской инактивированной вакцины QazVac в Кыргызстан.

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