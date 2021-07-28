Казахстан отправил 25 тысяч доз вакцины QazVac в Кыргызстан

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25 тысяч доз вакцины QazVac Казахстан отправил в Кыргызстан.
Казахстан отправил 25 тысяч доз отечественной вакцины QazVac в Кыргызстан, сообщает zakon.kz.
28 июля Правительство РК в соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по результатам его переговоров с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым отправило гуманитарную помощь в виде 25 тысяч доз казахстанской инактивированной вакцины QazVac в Кыргызстан.
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