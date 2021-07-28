В ДТП в Темиртау погибли отец с 10-летним сыном

Назначены соответствующие экспертизы.

В аварии в Темиртау погибли отец с сыном, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 28 июля.

По данным областной полиции, водитель Lada Granta, направляясь в сторону Темиртау, в районе поворота на рудник "Нургазган" допустил столкновение с грузовиком НОWO.

Автомашину отбросило в кювет. В результате ДТП пассажиры Lada Granta, отец с сыном, от полученных травм скончались на месте. Водитель доставлен в медицинское учреждение, - отметили в ведомстве.

Факт зарегистрирован и назначены соответствующие экспертизы.

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