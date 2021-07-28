Вакцинированные будут работать на Билла Гейтса - очередной фейк в Сети

Очередной фейк, что привитые против коронавируса будут зарабатывать криптовалюту для Билла Гейтса, распространяют в Сети

Очередной фейк, что привитые против коронавируса будут зарабатывать криптовалюту для Билла Гейтса, распространяют в Telegram-чатах, сообщает zakon.kz со ссылкой на stopfake.kz.

В чатах пересылают сообщение о том, что вместе с вакциной против коронавируса люди вводят себе микрочипы для того, чтобы майнить криптовалюту. Патент на такую технологию уже якобы разработал Билл Гейтс, следовательно, добытые за счет привитых людей биткоины достанутся именно ему.

Учитывая имеющийся уровень научно-технического прогресса, майнить криптовалюту при помощи вживленных крошечных устройств невозможно. Для того чтобы получать биткоины, необходим полноценный компьютер, оснащенный дорогими и мощными деталями, такими как видеокарта, материнская плата, процессор и другие. Однако даже при наличии суперсовременного компьютера заработать на своей физической активности больше, чем один-два доллара США в день, вряд ли удастся.

Для того чтобы майнить криптовалюту в больших объемах, создают целые майнинговые фермы, которые располагаются в отдельных зданиях, могут занимать несколько этажей и, как правило, потребляют колоссальное количество электроэнергии.

Крошечные устройства, которые обладали бы мощностью целой майнинговой фермы, на сегодняшний день создать невозможно.

Наличие чипов в вакцинах - конспирологическая теория, не имеющая никаких подтверждений. Теория об использовании вакцинированных людей для майнинга криптовалюты для Билла Гейтса - вымысел. Имеющиеся на сегодняшний день технологии не позволяют зарабатывать криптовалюту при помощи небольших устройств, не оснащенных мощным процессором, видеокартой и прочими комплектующими.

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