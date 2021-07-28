Тарбагатайский природный заказник сократят на 9 тыс. гектаров из-за разработки месторождения

Планируемые работы по разведке и последующей добыче полезных ископаемых будут иметь долгосрочную перспективу.

Подготовлен проект постановления Правительства РК "Об уменьшении территории Тарбагатайскиого государственного природного заказника (зоологический) республиканского значения", сообщает zakon.kz.

Уменьшить территорию Тарбагатайскиого государственного природного заказника (зоологический) на 9363 гектара, - говорится в документе.

Как поясняется, изымают участок для осуществления операций по разведке полезных ископаемых (золото, медь, молибден, полиметаллические руды) на месторождении "Кызылкаин". Он находится в границах особо охраняемой природной территории - Тарбагатайского ГПЗ и расположен на территории Зайсанского района, ближайший населенный пункт п.Кызылкайын.

Планируемые работы по разведке и последующей добыче полезных ископаемых будут иметь долгосрочную перспективу. Это большой объем многолетних работ, который будет сопровождаться формированием, как производственной, так и селитебной инфраструктуры, в том числе создания новых населенных пунктов и т.п., - отмечают в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов

Тарбагатайский государственный природный зоологический заказник – особо охраняемая природная территория, главной задачей которой является сохранение в первозданном виде природных комплексов с разнообразием их флоры и фауны, а также уникальных природных ландшафтов.

Как считают в Минэкологии, гармонизировать охрану природы и добычу полезных ископаемых в данном случае не представляется возможным. В связи с чем и выводится участок горного отвода в 9 363 га из территории Тарбагатайского ГПЗ, при этом площадь заказника изменится и составит 230 637 га.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 августа.

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