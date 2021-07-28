Исследователи обнаружили, что примерно у 40% людей с длительным COVID-19 после вакцинации симптомы ослабли или полностью исчезли, однако 14% сообщили об ухудшении своего состояния.

Ученые выяснили, как люди с постковидным синдромом реагируют на вакцины, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, ученые провели масштабный опрос среди привитых от коронавирусной инфекции - у которых после перенесенного COVID-19 в течение длительного времени сохраняются определенные симптомы заболевания.

У некоторых людей, переболевших COVID-19, в течение нескольких недель, а иногда и месяцев после завершения острой фазы заболевания сохраняются устойчивые симптомы - слабость, головные и мышечные боли, "туман в голове". Медики называют это состояние постковидным синдромом, или длительным COVID-19.

Согласно медицинской статистике, стойкие симптомы длительного COVID-19 наблюдаются у 10-30% переболевших. В настоящее время отсутствуют четкие рекомендации по поводу того, можно ли им прививаться. В то же время несколько недавних научных исследований показали, что после полной вакцинации, или даже после получения разовой дозы вакцины у людей с постковидным синдромом наблюдалось уменьшение или полное исчезновение симптомов. Однако отмечены и случаи ухудшения после вакцинации.

Ученые из Великобритании и США использовали для своего исследования данные международной организации Survivor Corps, которая в том числе отслеживает состояние пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. В настоящее время ее база данных содержит сведения о 170 тыс. переболевших COVID-19. Многие из них страдают от долгосрочных симптомов.

Авторы с помощью гражданских организаций провели масштабный опрос среди таких людей и выяснили, кто из них сделал прививку и как после этого изменилось их самочувствие.

Так как это первое исследование подобного рода и оно носит предварительный характер, ученые на данном этапе не ставили перед собой задачу определить действие конкретных вакцин, а рассматривали действие любых препаратов, причем независимо от того, прошел пациент полный курс вакцинирования или сделал только первую прививку.

Исследователи обнаружили, что примерно у 40% людей с длительным COVID-19 после вакцинации симптомы ослабли или полностью исчезли, однако 14% сообщили об ухудшении своего состояния.

В настоящее время исследование продолжается.

Основная его цель, по словам авторов, оценить изменение иммунных ответов у людей с длительным COVID-19 после вакцинации. По итогам первого этапа ученые сделали вывод о том, что иммунный профиль у таких людей не однородный. Интересным наблюдением было то, что женщины показали более устойчивый Т-клеточный иммунный ответ по сравнению с мужчинами, в организме которых вирус, по-видимому, удерживается дольше. Авторы отмечают, что их выводы касаются только взрослых людей, так как в опросе не участвовали дети младше 12 лет.

В соответствии с планом исследования будет проведено еще три опроса для отслеживания изменений в иммунном профиле участников. Также ученые планируют оценить эффект от вакцин различных производителей на людей с постковидным синдромом и изучить биологические механизмы этих воздействий.

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