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Nissan Patrol сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Жезказгане

Фото: otyrar.kz 28 июля 2021, 15:37

Назначены соответствующие экспертизы.

В Жезказгане внедорожник сбил 67-летнего пешехода, сообщает zakon.kz.

Видео происшествия появилось в соцсетях.

ДТП произошло утром 27 июля.

50-летний водитель Nissan Patrol, по предварительным данным, двигаясь по ул. Сейфуллина, допустил наезд на 67-летнего пешехода. В результате ДТП женщина с различными травмами госпитализирована. Факт зарегистрирован и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - уточнили в полиции Карагандинской области.

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