В Шымкенте перестанут работать детсады, ТРЦ, базары и общепит

Приложение zakon.kz
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Банки, ЦОН, отделения АО "Казпочта" будут работать только в онлайн-режиме.
Главный государственный санитарный врач города Шымкент 28 июля внес изменения в постановление от 1 июля 2021 года "О продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент", сообщает zakon.kz.
В частности, прекратят работу:
При участии объектов в программе Ashyq торговые объекты и общепит смогут работать с ограничением по времени.
Банки, ЦОН, отделения АО "Казпочта" будут работать только в онлайн-режиме с ограничением по времени с 09:00 до 18:00, с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье. Предварительное бронирование посещения обязательно.
Организации и офисы переводятся 80% - удаленный режим, 20% - очный режим, за исключением организаций, офисов, где проведена вакцинация сотрудников против COVID-19. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев.
Также запрещается движение междугородних/ межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов).
Полностью посмотреть документ можно здесь.
Постановление вступает в силу со 2 августа 2021 года, действует по 16 августа 2021 года.
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