Каждый второй взрослый казахстанец привит от коронавируса – Минздрав

На сегодня использовано 8,6 млн доз.

На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, как идет кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Практически каждый второй взрослый казахстанец привит первой дозой вакцины против КВИ, - сообщил Цой.

По его данным, на сегодня использовано 8,6 млн доз вакцины, из них 1-компонентом привито 5 млн 230 тысяч 750 человек, что составляет 52,8% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 млн 436 тысяч 617 человек.

При это глава Минздрава добавил, что в прививочных пунктах имеется порядка 713 тысяч первого компонента и 1 млн 300 тысяч второго компонента.

Хочу отметить, что 99,9% заболевших - не вакцинированы, это подтверждает безопасность и эффективность иммунизации. На сегодня вакцинация это единственный эффективный способ избежать тяжелого течения и смерти от коронавирусной инфекции. Поэтому прошу каждого казахстанца принять осознанное решение о вакцинации - защитить себя, своих близких и внести свой вклад в формирование коллективного иммунитета в нашей стране, - призвал он.

Министр подчеркнул, что в условиях продолжающейся мутации коронавируса, это единственный способ защиты.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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