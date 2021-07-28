Как работает Единая информационная система защиты прав потребителей

Для регистрации достаточно ввести ИИН, ФИО и придумать пароль

Сервис был запущен 1 января 2021 года, передает zakon.kz.

Уже больше полугода в Казахстане действует Единая информационная система защиты прав потребителей. Как отметила руководитель Департамента по защите прав потребителей Алматы Сауле Махатова, платформа проста и удобна в пользовании.

- Для регистрации потребителю достаточно ввести ИИН, ФИО и придумать пароль. С момента запуска ЕИСЗПП нашим департаментом рассмотрено уже 92 обращения. Благодаря налаженной обратной связи обращение поступает напрямую к нам, и в течение двух-трех дней потребитель получает ответ на свой вопрос. Также мы оказываем помощь в написании претензий и даем разъяснения по законодательству о правах потребителя, - рассказала спикер.

Сервис доступен по ссылке e-tutynushy.kz.

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