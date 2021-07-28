В некоторых регионах может не хватить больничных коек - Цой

В зоне риска находятся города Нур-Султан, Шымкент и ряд областей - Актюбинская, Акмолинская и Кызылординская.

За последние две недели в Казахстане почти в два раза возросло число больных коронавирусом. Занятость коек по республике составляет 53%, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

В сравнении с 1 июля в стране отмечается прогрессивное увеличение занятости инфекционных и реанимационных коек в три раза. В связи с чем было проведено увеличение коечного фонда в 1,4 раза. На 28 июля занятость инфекционных коек по республике составляет 53%, реанимационных коек - 43%. Высокая динамика прироста инфекционных и реанимационных коек отмечается в Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Туркестанской и Кызылординской областях, - сообщил глава Минздрава на брифинге в СЦК.

В ряде регионов возможен дефицит инфекционных и реанимационных коек. В зоне риска находятся города Нур-Султан, Шымкент и ряд областей - Актюбинская, Акмолинская и Кызылординская.

По словам министра, система здравоохранения работает с удвоенной нагрузкой. Если в прошлом году заболеваемость составляла до двух тысяч человек в сутки, то в июле этого года рост составил более чем в три раза. В два раза увеличилось и число пациентов, находящихся на лечении.

Сегодня в стране болеют почти 90 тыс. человек, из них около 25 тыс. получают лечение в стационарах, около 65 тыс. - амбулаторно. По сравнению с началом июля число тяжелых больных выросло в 2,1 раза. Около 1000 больных находятся на аппаратах ИВЛ, - пояснил Алексей Цой.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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