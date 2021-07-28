Егор Крид поддержал МакSим - видео растрогало пользователей Сети

Видео, которое он снял на своем концерте в Ялте, растрогало пользователей Сети. Его он опубликовал на своей странице в Instagram.

Известный российский певец Егор Крид поддержал коллегу МакSим (Марину Максимову), которую 16 июня госпитализировали в одну из клиник Москвы с тяжелой пневмонией (40% поражения легких) и ввели в искусственную кому, сообщает zakon.kz.

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На видео, которое Крид снял на своем концерте в Ялте, он включил известную песню МакSим "Отпускаю", и вместе с ним эту композицию пел весь зал.

Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку! @maksimartist держись, мы с тобой, - подписал певец видеоролик на своей странице в Instagram.

Выздоравливай. Ты очень сильная! Мы все тебя любим! - сказал певец на видео.

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Его поклонников такой поступок артиста восхитил.

"Молодец! Уважаю!" "Красавчик!" "Самый лучший, спасибо тебе за все!" "Так приятно смотреть на то, как ты поддерживаешь других артистов ! Это безумно мило" "Я прям разревелась что-то, ребят", - написали фолловеры Крида.

Певицу МакSим госпитализировали 16 июня. Через три дня ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что игумен Лука соборовал и причастил певицу МакSим во время ее нахождения в коме, отметив, что она «осознавала происходящее». Позже представительница артистки опровергла это заявление.

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