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Какие объекты не будут работать со 2 августа

Фото: novostipmr.com 28 июля 2021, 17:08

Будет приостановлена деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в "Ashyq".

Министр здравоохранения Алексей Цой на брифинге рассказал, какие объекты по решению Межведомственной комиссии не смогут работать в регионах со 2 августа, сообщает zakon.kz.

Так, будет приостановлена деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.

Запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

Сохраняется дистанционная форма работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трех месяцев).

Допускается вне Ashyq:

  1. Проведение строительных работ.
  2. Деятельность промышленных предприятий.
  3. Оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.), цветочные магазины, фотосалоны.
  4. Деятельность туркомпаний, отдельные виды деятельности в бизнес- центрах (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.).
  5. Деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку.

Также, учитывая миграцию населения, в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Карагандинской областях будут приняты аналогичные меры по ужесточению карантинных мер в приграничных районах с городами Нур-Султан (Бурабайский, Целиноградский, Аршалинский районы), Алматы (Карасайский, Талгарский, Илийский, Енбекшиказахский районы), г. Шымкент (Сайрамский, Толебийский районы) Караганда (гг. Темиртау, Шахтинск, Абай), - сказал Цой.

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В будние дни будет ограничена деятельность субъектов, участвующих в Ashyq, до 20.00, лидеров Ashyq - до 22.00 до 9 августа. С 9 августа часы работы лидеров Ashyq будут продлены до 24.00:

  • ТРЦ, торговых домов, торговых сетей;
  • объектов общественного питания (в том числе летние площадки), фудкортов;
  • фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов;
  • салонов красоты, парикмахерских, "барбер шопов", центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги;
  • караоке, бильярдных, боулингов, компьютерных клубов;
  • кинотеатров.

При этом будут ужесточены требования к нарушителям Ashyq: при чекине от 0 до 20 объекты будут исключены на неделю, при повторном нарушении на две недели, при следующем нарушении - на месяц.

Ранее сообщалось, что Межведомственная комиссия приняла решение усилить карантинные меры в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Караганда, на которые приходится 65% суточной заболеваемости и 55% суточной летальности по стране.

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