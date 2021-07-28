Какие объекты не будут работать со 2 августа

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Будет приостановлена деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в "Ashyq".
Министр здравоохранения Алексей Цой на брифинге рассказал, какие объекты по решению Межведомственной комиссии не смогут работать в регионах со 2 августа, сообщает zakon.kz.
Так, будет приостановлена деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.
Запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.
Сохраняется дистанционная форма работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трех месяцев).
Допускается вне Ashyq:
Также, учитывая миграцию населения, в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Карагандинской областях будут приняты аналогичные меры по ужесточению карантинных мер в приграничных районах с городами Нур-Султан (Бурабайский, Целиноградский, Аршалинский районы), Алматы (Карасайский, Талгарский, Илийский, Енбекшиказахский районы), г. Шымкент (Сайрамский, Толебийский районы) Караганда (гг. Темиртау, Шахтинск, Абай), - сказал Цой.
Читайте также: Карантин ужесточат в пяти городах Казахстана со 2 августа
В будние дни будет ограничена деятельность субъектов, участвующих в Ashyq, до 20.00, лидеров Ashyq - до 22.00 до 9 августа. С 9 августа часы работы лидеров Ashyq будут продлены до 24.00:
При этом будут ужесточены требования к нарушителям Ashyq: при чекине от 0 до 20 объекты будут исключены на неделю, при повторном нарушении на две недели, при следующем нарушении - на месяц.
Ранее сообщалось, что Межведомственная комиссия приняла решение усилить карантинные меры в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Караганда, на которые приходится 65% суточной заболеваемости и 55% суточной летальности по стране.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!