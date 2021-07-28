Боксер Василий Левит обратился к казахстанцам

Он поблагодарил соотечественников за поддержку и добрые слова.

Боксер Василий Левит, который представил Казахстан на Олимпиаде в Токио, поблагодарил казахстанцев за поддержку, передает zakon.kz.

Хочется обратиться со словами благодарности ко всем моим подписчикам и болельщикам за поддержку и добрые слова в такой непростой момент для меня! Вы делите со мной вместе и радость побед, и горечь поражений! Спорт - это моя жизнь. У боксеров есть такая мудрость: кто не падал, тот и не поднимался. Данное выражение применимо к жизни любого человека, стремящегося и идущего к своей цели. Одному держать удар очень трудно, но когда ты чувствуешь такую поддержку, понимаешь, что ты в этой жизни не один! Есть семья, родные и близкие люди, которые всегда подставят плечо, и есть вы, дорогие болельщики, готовые разделить со мной и мои победы, и мои поражения, готовые написать такие слова, читая которые, понимаешь, что самое ценное в жизни - это люди, которые тебя понимают и в тебя верят, - написал Левит в Instagram.

Накануне Василий Левит выступил на Олимпиаде в Токио. В 1/8 финала он уступил испанцу Энмануэлю Рейесу. Соперник отправил Левита в нокдаун.

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