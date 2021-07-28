Более чем на 60% обновился состав акимов сельских округов в Жамбылской области

Состав акимов омолодился на 11 лет.

В Жамбылской области состав акимов сельских округов обновился более чем на 60%.

В Казахстане по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева 25 июля впервые прошли прямые выборы сельских акимов.

В 38 избирательных округах было выдвинуто 122 кандидата, из них было зарегистрировано 111. Из вновь избранных 38 акимов 63,2% впервые занимают такую должность. Три акима - женщины. К примеру, новый аким сельского округа Карасаз Жуалынского района Жанар Нурмураткызы раньше работала в сельском акимате начальником отдела делопроизводства и учета. Благодаря внедрению принципа меритократии теперь она является акимом села.

Средний возраст избранных акимов – 43 года, до этого средний возраст акимов составлял 54 года. Состав акимов омолодился на 11 лет.

Самым молодым из 38 избранных акимов стал аким Жанатурмысского сельского округа района Т. Рыскулова 28-летний Куандык Ерсайын, который до этого был руководителем отдела по управлению персоналом районного акимата.

Представителям всех политических партий, самовыдвиженцам были созданы равные условия.

Из кандидатов, выдвинутых политическими партиями, от партии Nur Otan избран 31 человек, от Социал-демократической партии "Ауыл", Демократической партии Казахстана "Ақ жол", Политической партии "ADAL", Народной партии Казахстана - по одному. Еще три акима – самовыдвиженцы.

По специальности большинство из сельских акимов — педагоги (24%), далее идут экономисты (31%), инженеры (13%), специалисты в области сельского хозяйства (11%), юристы (5%) и представители других профессий (16%).

Жамбылцы единогласно поддержали инициативу главы государства. В голосовании приняли участие 94642 человека, что составляет 90,7 процента от общего числа избирателей.

Высокую активность населения регистрировали на избирательных участках с самого открытия. Самому возрастному избирателю, принявшему участие в выборах, 101 год. Это жительница сельского округа Андас батыр Меркенского района Жамбылгуль Ахметова. Свой выбор сделал и ветеран Великой Отечественной войны 98-летний житель села Жанатурмыс Шалданбай Шанбаев.

Вчера с вновь избранными акимами 38 сельских округов встретился глава региона Бердибек Сапарбаев. Аким области поздравил их с уверенной победой и пожелал успехов в дальнейших начинаниях.

Эти выборы - важный исторический момент для вас. Вы стали первыми акимами, которых избрал народ. В ходе избирательной кампании каждый из вас представил односельчанам свою программу и пообещал улучшить условия жизни на селе. Теперь пора приступить к конкретным действиям. Необходимо наладить тесную связь с населением, учитывать пожелания и просьбы каждого жителя. Не забывайте, что сельчане в первую очередь вам будут рассказывать о своих проблемах. Кроме того, вы должны вносить свой вклад в реализацию государственных программ по повышению качества жизни в сельской местности. Жителей волнуют вопросы, связанные с качеством дорог, обеспечением питьевой водой, развитием социальной инфраструктуры. Следует принимать конкретные меры для решения этих проблем. Немало тех, кто хочет открыть собственное дело, создать крестьянское хозяйство, создать сельскохозяйственные кооперативы и начать бизнес по переработке сельхозпродукции. Вы должны им разъяснять отраслевые госпрограммы, рассказывать, как можно получить гранты, - сказал глава региона и подчеркнул особую значимость вопросов сохранения стабильности, мира и согласия в обществе.

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