Транспортная полиция раскрыла кражу дорогостоящего светосигнального оборудования из аэропорта Семея.

Входные огни украли на взлетной полосе аэропорта Семея, передает zakon.kz.

В Линейный отдел полиции на станции Семей с Международного аэропорта Семея поступило сообщение о совершении кражи неизвестными лицами входных огней приближения светосигнального оборудования в количестве четырех штук на взлетно-посадочной полосе. Тем самым аэропорту Семея был причинен значительный материальный ущерб в размере 1 440 268 тенге, - сообщил начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

По его словам, с момента поступления заявления по данному факту было начато досудебное расследование по п. 3 ч. 3 ст. 188 УК РК (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение).

Глава ведомства отметил, что в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанной кражи был установлен и задержан 36-летний житель Семея, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений, который пояснил, что он действительно похитил вышеуказаное оборудование и сдал его в пункт приема металлолома с целью личной выгоды.

Приговором суда №2 Семея мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, - добавил он.

Входные огни приближения служат для освещения взлетно-посадочной полосы, обеспечивают безопасную и комфортную посадку самолетов ночью, в сумерки или при плохих погодных условиях. При посадке и взлете пилот самолета пользуется этими огнями, чтобы контролировать положение самолета, так как обзор из кабины ограничен.

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