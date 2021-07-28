Когда из Ashyq уберут "синий" статус, рассказали в Минздраве

"Синий" статус из Ashyq могут убрать, но только после того, как большинство казахстанцев вакцинируются.

"Синий" статус из Ashyq могут убрать, но только после того, как большинство казахстанцев вакцинируется. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге в СЦК Есмагамбетова подтвердила, что сегодня действительно предусмотрен "синий" статус для тех, у кого нет положительного ПЦР-теста и они не являются контактными.

Они могут свободно посещать систему Ashyq. Сейчас мы вводим в систему "зеленый" статус. Будут включаться вакцинированные не только двумя компонентами, но и одним компонентом. Это, в свою очередь, стимулирует вопросы вакцинации граждан, а также уменьшает количество лиц, которые находятся сегодня в "синем" статусе, - сказала Есмагамбетова.

При этом, на ее взгляд, говорить об исключении "синего" статуса из Ashyq пока рано.

Наверное, сейчас говорить о том, чтобы полностью исключить "синий" статус из Ashyq, - преждевременная мера, потому что вакцинированных одним компонентом - 5 млн, а значит, остальные 8 млн находятся в "синем" статусе, минимальное количество - в "красном" и контактные (в "желтом"). Поэтому пока мы об этом не говорим, но с ростом количества вакцинированных, я полагаю, мы будем рассматривать возможность исключения "синего" статуса вообще из системы Ashyq, - пояснила глава комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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