Новые карантинные меры приняты в Костанайской области

Изменения вступают в силу с 1 августа.

Главный государственный санитарный врач Костанайской области подписал новое постановление 28 июля, которым внес изменения и дополнения в постановление от 1 июля 2021 года "О применении ограничительных карантинных мер на территории Костанайской области в связи с резким ростом случаев COVID-19", сообщает zakon.kz.

В частности, приостанавливается деятельность развлекательных учреждений (выставки, караоке, бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг клубы, батуты, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях и другие), банкетных залов, букмекерских контор, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq.

Объекты, участвующие в проекте Ashyq, работают при условии наполняемости не более 30% с режимом работы с 12 до 18 часов, приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни. В банкетных залах разрешается проведение только поминальных обедов до 20:00.

Вводится запрет работы кинотеатров, театров, домов культуры, концертных залов, филармоний.

Объекты, участвующие в проекте Ashyq, работают с наполняемостью не более 30% от числа посадочных мест с рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни, за исключением "Лидеров проекта Ashyq".

В то же время разрешена деятельность объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного сервиса, летних площадок, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за одним столом не более 4-6 человек, расстояние между столами - не менее двух метров, с установлением режима работы в будние дни с 9 до 20 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий.

Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни, за исключением "Лидеров проекта Ashyq". Всем объектам общепита в нерабочее время разрешается изготовление продукции только на вынос и доставку.

Разрешается работа фудкортов только на вынос и доставку; торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов до 18.00 с наполняемостью не более 30%. Запрет работы объектов площадью свыше 2000 кв. м, в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, в выходные и праздничные дни. Работа развлекательных зон не разрешается.

Работа саун, СПА-центров, термопарка разрешается с одновременным присутствием не более 50% посетителей от проектной вместимости и из расчета не менее 5 кв. м на одного посетителя до 20 часов. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни, за исключением "Лидеров проекта Ashyq".

Бассейны работают по предварительной записи из расчета 5 кв. м зеркала воды на человека до 20 часов. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни, за исключением "Лидеров проекта Ashyq".

АО "Казпочта" работает с максимальным оказанием услуг в онлайн-формате с 9.00 до 18.00, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни. ЦОНы - с 9.00 до 18.00 по предварительной записи, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни. Обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Постановление вступает в силу с 1 августа 2021 года.

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