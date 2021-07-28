30-лет Независимости: более 800 мероприятий проведено в Алматинской области

В области создана региональная комиссия по празднованию юбилейной даты.

Более 800 мероприятий проведено в Алматинской области в рамках празднования 30-летия Независимости страны. Об этом на брифинге в "Jetisý Media" рассказал руководитель Управления внутренней политики Алматинской области Рахмет Разбекович.

Уже полгода в регионе реализуется план по празднованию 30-летия Независимости Казахстана. По словам спикера, в области создана региональная комиссия по празднованию юбилейной даты, ведутся работы по плану мероприятий и медиа-плану.

На сегодняшний день проведено 803 мероприятия. Из них два на международном уровне, 9 - на республиканском, 77 - на областном и 636 - на районном, городском уровнях. В соответствии с тематическими направлениями каждого месяца в течение полугода проведены общенациональный проект "Марафон добрых дел", благотворительная акция "30 добрых дел", субботники "Вместе за чистый Казахстан", научная конференция "Независимость дороже всего", фестиваль народных театров Алматинской области, акция "Я патриот Казахстана!", были организованы акции, фотовыставка "Столица страны" и многое другое, – поделился Рахмет Разбекович.

С начала года состоялись открытия 26 объектов по области, специально к 30-летию Независимости РК проводится челлендж "Тәуелсіздіктің мен үшін маңызы", также на сайтах печатных изданий и страницах социальных сетей "Instagram", "Facebook", "ВКонтакте" размещены 246 публикаций под хэштегом #Qazaqstan30 по проводимым мероприятиям в области.

Важно подчеркнуть, что в области в рамках 30-летнего юбилея Независимости Республики Казахстан в продолжение "Года волонтера" реализуется и общенациональный проект "Марафон добрых дел".

В рамках 7 направлений волонтерства, определенных главой государства, и "Марафона добрых дел" в области проведено 1216 акций. 75 нуждающихся семей получили жилье, 9 тысяч семей получили продуктовые корзины на 170 млн тенге, - сказал руководитель Управления по вопросам молодежной политики области Елдар Сапаров.

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