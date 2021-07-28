Челлендж с призывом к вакцинации запустили в Алматинской области

В области за последние сутки зарегистрировано 220 новых случаев.

Управление здравоохранения Алматинской области совместно с Управлением внутренней политики Алматинской области призывают жетысусцев позаботиться о своем здоровье и запускают челлендж в поддержку вакцинации от COVID-19, сообщает JETISÝ MEDIA.

Для участия нужно привиться и сделать фото или видеоматериал. Опубликовать работу у себя на странице, снабдив хэштегами #привисьвакциной7su #привьемсяпрорвьемся7su #вакцинаал7su. Мероприятие продлится до 25 августа.

Темп прироста КВИ по региону при сравнении за последние две недели увеличился с 0,5% до 0,7%. Только за последние сутки зарегистрировано 220 новых случаев.

Единственным путем для контроля эпидемиологической ситуации является вакцинация. В область завезены 4 типа вакцин: Qaz Covid-in, "Спутник V", Hayat Vac, Corona Vac. Разница лишь в технологии разработки вакцин, эти технологии давно известны всему миру. Эффективность вакцин разная, разработчики вакцин "Спутник V", Qaz Covid-in обозначают до 92%, Hayat Vac, Corona Vac - 79,3%. На сегодняшний день не зарегистрировано тяжелых реакций после введения вакцин. Для того, чтобы победить эту инфекцию, мы должны привить 60-70% населения, чтобы создать коллективный иммунитет, в противном случае происходит мутация вируса у невакцинированных. Поэтому призываю вас принять участие в челлендже и вакцинироваться, - сказал в ходе брифинга заместитель руководителя Управления здравоохранения Алматинской области Арман Джансенгиров.

На сегодняшний день первым компонентом вакцинированы 534 033 человека, вторым - 338 057. В область поставлено 555 495 доз вакцины.

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