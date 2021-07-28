В "Казфосфат" прокомментировали информацию о штрафе за нарушение прав предпринимателей

Не было жалоб в уполномоченные органы от потребителей, в отношении ТОО "Казфосфат".

В ТОО "Казфосфат" прокомментировали информацию о миллионном штрафе за нарушение прав предпринимателей, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний момент железнодорожными путями ТОО "Казфосфат" пользуются не более 58 клиентов.

Не было жалоб в уполномоченные органы от потребителей, в отношении ТОО "Казфосфат". Не было и факта необоснованного повышения затрат на 180 миллионов тенге, фактически было неисполнение статьи затрат предусмотренной в тарифной смете, на сумму 160 миллионов тенге, - сообщили в компании.

При утверждении тарифа за использование подъездных железнодорожных путей ТОО "Казфосфат" на 2019-2023 годы, уполномоченным органом была утверждена инвестиционная программа, согласно которой ТОО "Казфосфат" за период 2019-2020 годов должно было исполнить инвестиционные обязательства.

В силу ряда причин прежним акционером компании данные обязательства своевременно не были исполнены. В настоящее время принято решение об увеличении сумм инвестиционных обязательств, необходимых для модернизации и ремонта подъездных путей и инфраструктуры, а также надлежащего исполнения утвержденной уполномоченным органом инвестиционной программы, с учетом дополнительных затрат. Сейчас уполномоченным органом проводится работа о включении новых сумм инвестиционных затрат в тариф, - подытожили в компании.

В данное время тариф ТОО "Казфосфат" за использование подъездных путей является одним из самых низких по Жамбылской области.

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