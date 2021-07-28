Вопрос использования Ashyq в школах рассматривают в Казахстане

Вопрос по обязательному включению в Ashyq школ, дошкольных организаций, вузов на сегодня рассматривается, - сообщила глава КСЭК Айжан Есмагамбетова.

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала вопрос по поводу возможного использования приложения Ashyq с начала нового учебного года в школах, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня мы говорим, предполагаем, прорабатывается вопрос, так скажем, что дети с сентября начнут обучаться оффлайн. Конечно, количество детей, которые обучается сегодня в школах - это достаточно большое количество - больше 3 млн детей. Мы разделяем ваши опасения, что дети могут инфекцию как принести, так и унести со школы. Поэтому вопрос по обязательному включению в Ashyq школ, дошкольных организаций, вузов на сегодня рассматривается, - сказала Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

Также она ответила на вопрос по поводу вакцинации учителей и как быть тем школам, где смартфоны запрещены.

Мы обязательно требуем вакцинацию у учителей, у кого нет противопоказания. Для того, чтобы работать в оффлайн-режиме, они должны быть вакцинированы. Кроме того, в рамках Ashyq в постановлении главсанврача предусмотрено, что если отсутствует смартфон, то человек может назвать свой ИИН и человек, который осуществляет контроль, может проверить статус по ИИНу. Это безопасность детей, - заключила глава комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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