Еще одну китайскую вакцину планирует закупить Минздрав РК

Глава Минздрава Казахстана не рассказал, как называется китайская вакцина, которую ведомство планирует закупить.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о намерениях ведомства закупить еще одну китайскую вакцину, но он не рассказал, как она называется, передает корреспондент zakon.kz.

На прошлом брифинге мы говорили, что сейчас заключен договор, пересмотрен на поставку QazVac до конца текущего года на 3 млн доз. Остальные объемы у нас перераспределены в зависимости от поставок. И сейчас поставляется несколько вакцин, - сказал Цой на брифинге в СЦК.

При этом глава Минздрава РК добавил, что на подходе новая китайская вакцина. Правда, ее название он предпочел не раскрывать.

Сейчас на подходе новая вакцина китайского производства, которую мы отрабатываем с нашими коллегами, она также будет аккредитована ВОЗ. И для нас очень важно как можно быстрее поставить вакцину в Казахстан. Поэтому, когда перераспределится, подпишем конкретные контракты, эту сумму мы вам озвучим. Сейчас на этапе подписания контрактов, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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