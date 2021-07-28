В Алматы не планируют разворачивать ковидные госпитали в гостиницах

В Нур-Султане готовят еще 100 коек в бывшей гостинице Ramada Plaza. Там будут принимать пациентов средней степени тяжести.

Вице-министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила, что в Алматы пока не планируют разворачивать ковидные госпитали в гостиницах, для этого есть Halyk Arena, передает корреспондент zakon.kz.

В Алматы есть дворец Halyk Arena. Он уже работал и показал эффективность, пациенты были под наблюдением и там есть восемь реанимационных коек. Немедицинские организации разворачиваются там, где плотность населения высокая, но в Алматы пока нет необходимости в этом, - сообщила Гиният на брифинге в СЦК.

В Нур-Султане готовят еще 100 коек в бывшей гостинице Ramada Plaza. Там будут принимать пациентов средней степени тяжести.

По словам вице-министра здравоохранения, всего по Казахстану развернуто 46 745 коек, в резерве еще 17 тыс. На сегодняшний день занятость реанимационных коек по республике составляет 53%, реанимационных - 43%.Ранее глава Минздрава Алексей Цой сообщил, что в некоторых регионах может не хватить больничных коек из-за роста числа больных коронавирусной инфекцией.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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