Обстановка сложная, но контролируемая - аким Алматы об эпидситуации

В этой связи Сагинтаев обратился к алматинцам и гостям города, и попросил проявить благоразумие и ответственность, получив прививку против КВИ.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил об осложнении эпидемиологической обстановки и росте заболеваемости КВИ, призвав горожан активнее вакцинироваться, чтобы противостоять распространению вируса, сообщает zakon.kz.

Эпидемиологическая ситуация по КВИ за последнюю неделю значительно ухудшилась. С 23 июля суточная регистрация КВИ превысила 1 тыс. случаев. Если 23 июля зафиксировано 1080 случаев, то 27 июля уже 1250. С начала года общее количество случаев КВИ составило 75 153, с начала июля - 16 911 случаев.

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Число заболеваний за неделю выросло в 1,2 раза - с 5483 случаев до 6818, суточный прирост составил 1,3%. Нарастание удельного веса симптомных больных замедлилось, оставшись на уровне 90%. Таким образом, прогнозируемая по базовому сценарию эпидемиологическая ситуация в июле с регистрацией порядка 27,5 тыс. случаев подтверждается.

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Охват вакцинацией населения Алматы по состоянию на 27 июля первым компонентом составил 49,9%, вторым - 33,6% от официальной численности населения. Однако этого все еще недостаточно для стабилизации очередной волны эпидемии, обусловленной "дельта-штаммом" COVID-19.

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При этом анализ возрастного состава за последние две недели показал, что продолжается увеличение заболеваемости детей до одного года - на 0,3%, составив 2,8%. Заболели 178 детей против 135 на прошлой неделе. Заболеваемость КВИ преобладает среди граждан от 20 до 40 лет - 38%, 40 - 59 лет - 25% и лиц старше 60 лет - 20%.

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В этой связи Сагинтаев обратился к алматинцам и гостям города, и попросил проявить благоразумие и ответственность, получив прививку против КВИ.

Только так можно сохранить и обезопасить свои здоровье и жизнь. Более того, вакцинированные горожане не подвергают риску своих близких и окружающих - друзей, коллег и знакомых.

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