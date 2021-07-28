Казахстанские теннисисты покидают Олимпиаду-2020 после выступления в миксте

Игра продлилась два сета, по итогам которых дальше прошли соперники - 3:6, 6:7.

Казахстанские теннисисты Ярослава Шведова и Андрей Голубев покидают Олимпиаду после соревнований по теннису среди смешанных пар, сообщает zakon.kz.

В упорной борьбе проиграли японским спортсменам Эне Сибахару и Бену Маклахлану, передает Olympic.kz.

Игра продлилась два сета, по итогам которых дальше прошли соперники - 3:6, 6:7.

Таким образом, казахстанцы завершили выступление на турнире, а японские спортсмены вышли в четвертьфинал, где встретятся с россиянами Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым.

В теннисе от Казахстана продолжает выступление Елена Рыбакина, которая в одиночном разряде уже дошла до полуфинала – завтра она сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!