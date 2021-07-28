В Алматы встретили олимпийских призеров Игоря Сона и Зульфию Чиншанло

У выхода из аэропорта тяжелоатлетов встретили песнями, цветами и поздравлениями.

Бронзовые медалисты Олимпиады Игорь Сон и Зульфия Чиншанло прибыли в Алматы, передает zakon.kz.

Встречать олимпийских призеров у аэропорта Алматы собрались сотни казахстанцев. Они держали флаги Казахстана, плакаты с изображением Чиншанло и Сона и цветы. Но сами спортсмены болельщиков увидели чуть позже.

Сначала им предстояло встретиться с журналистами на пресс-конференции, организованной прямо в аэропорту.

Смущенные большим вниманием к их персонам, спортсмены коротко ответили на вопросы.

Игорь Сон признался, что не понял, как выиграл "бронзу". Победа оказалась неожиданной.

Там был чемпион мира, первый, второй (соперники. - Ред.) очень сильные. За третье место человек пять боролось. Было непонятно (что я выиграл "бронзу". - Ред.). Мы, конечно, боролись за медаль. Планировали, что если подвернется шанс, будем бороться за медаль. Так получилось, что я выиграл "бронзу", - отметил он.

Зульфия Чиншанло рассказала, что после Олимпиады планирует отдохнуть и начать тренироваться с новыми силами. Спортсменка рассказала, что довольна принесенной Казахстану "бронзой".

Я восстанавливалась очень сложно, это процесс сложный. Поэтому сегодня бронзовая медаль - это отлично, - прокомментировала она.

У выхода из аэропорта тяжелоатлетов встретили песнями, цветами и поздравлениями.

Игорь Сон стал вторым спортсменом, принесшим в копилку Казахстана медаль. Тяжелоатлет завоевал "бронзу" в весовой категории до 61 килограмма.

Следом за ним тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло выиграла третью по счету медаль для Казахстана. Она стала бронзовым призером Олимпиады в весовой категории до 55 килограммов.

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