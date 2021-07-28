Водителя, тащившего лошадь по дороге, разыскивает полиция

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Животное на кадрах не подает признаков жизни.
Видео, на котором автомобиль "Нива" волоком тащит по дороге лошадь, появилось в Казнете, сообщает zakon.kz.
Видео появилось на странице Instagram-паблика zhanaozen_online, передает Lada.kz.
Животное на кадрах не подает признаков жизни. Сейчас водителя "Нивы" разыскивает полиция Жанаозена.
В пресс-службе Департамента полиции региона сообщили, что видео обнаружено 28 июля при мониторинге социальных сетей.
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