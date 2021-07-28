Авось пронесет? Казахстанцы продолжают нарушать карантин

За два неполных летних месяца в кафе, ресторанах и не только зафиксированы более 5, 5 тысяч человек, которые в тот момент болели или были контактными.

Несмотря на печальные цифры статистики, казахстанцы продолжают игнорировать предписания санврачей, устраивая в запрещенное время вылазки в кафе и рестораны. А владельцы многих заведений по-прежнему принимают гостей, сообщает zakon.kz.

Предприниматели ссылаются на низкие доходы, а посетители на то, что устали жить в условиях постоянного локдауна, передает Первый канал "Евразия".

На часах 21:00. Планы на вечер нарушены. Участковый инспектор просит покинуть заведение, потому что закрыться оно должно было еще четыре часа назад. Удивления в глазах нет. Об ограничениях главного санитарного врача в столице все слышали, но многие продолжают их игнорировать. Испытывают удачу.

Сейчас возьмем объяснительную у администрации заведения. Затем весь пакет документов передадим в СЭС по Есильскому району. Санврачи рассмотрят и примут решение по штрафу. участковый инспектор Сериккали Куанышев

С 26 июля все бизнес-объекты Нур-Султана работают по новому графику. Режим кафе и ресторанов зависит от участия в системе Ashyq. Но уже со 2 августа из-за высокой суточной заболеваемости и летальности в столице, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде начнут действовать новые ограничения. Закрыться должны все, кто пропускает клиентов без сканирования QR-кода. Это не касается центральных и правоохранительных госорганов, акиматов, больниц и аптек. Вход через Ashyq будет и на крытые рынки. Но владельцы злачных мест находят лазейки. И, несмотря ни на какие запреты, продолжают принимать клиентов.

- Мы до двух работаем.

- До двух ночи работаете?!

- Да, да, да.

- То есть, если мы придем в 8, нас в 9 не поднимут?

- Нет, не поднимут.

- Таких непредвиденных ситуаций всяких не возникнет?

- Ну мы постараемся, чтобы таких ситуаций не было, потому что мы работаем, но работаем с закрытой дверью. Я не могу сказать вам 100%, могу сказать на 98.

По такой схеме работают все нарушители карантина. Дверь на замок, и хоть застучись. Пускают только по предварительной записи, за посторонними следят по видеокамерам, на улице свои охранники. Подошедшие посетители, увидев мониторинговую группу, терпеливо дожидаются, когда те уедут. Коронавируса, как и полицейских, здесь не боятся.

Предварительно наши сотрудники выявили, что туда действительно заходили гости, посетители, несколько человек уже зашли, и оно работает, уже ясно, что работает. участковый инспектор Владимир Исмагулов

Жители соседних домов подтверждают: карантин здесь не соблюдают.

По вечерам здесь ни проехать, ни пройти. Там всегда люди толпятся, в том числе поздним вечером.

За два неполных летних месяца в кафе, ресторанах и не только зафиксировано более 5, 5 тысячи человек, которые в тот момент болели или были контактными.

Нарушителей с "красным" статусом оштрафовали почти на 11 млн тенге. Соседнее кафе закрыто, зато здесь в половине 11-го ночи - полный аншлаг. Несмотря на появление мониторинговой группы, продолжают принимать новых посетителей. 27 июля в столице проверили 240 таких объектов. Объяснительные пришлось писать 15 администраторам. С начала года сотрудники акиматов и полиции провели 132 000 рейдов. Владельцы 20 000 объектов оплатили штрафы на 1,5 млрд тенге. Но зачастую собственнику небольшого бизнеса выгоднее заплатить и нарушать дальше.

Наказывают и тех, кто использует поддельные паспорта вакцинации. Четверо казахстанцев избежали ареста, но получили за это штрафы. По информации МВД, с начала года за поддельные документы в полиции завели 86 уголовных дел.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!