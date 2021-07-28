Преследуют родственники - не выдержав издевательств, алматинка ушла из семьи

По дороге в кризисный центр с работы девушку перехватили мама и брат, посадили в машину и отвезли домой.

В Алматы разыгралась семейная драма. 24-летняя девушка, не выдержав постоянных побоев и гнева матери, обратилась за помощью в кризисный центр. Там она жила несколько дней. Но накануне ушла на работу и не вернулась, сообщает zakon.kz.

Сотрудники учреждения не на шутку заволновались. Как выяснилось, не зря, передает Первый канал "Евразия".

По дороге в кризисный центр с работы девушку перехватили мама и брат, посадили в машину и отвезли домой.

Мы подключили полицию, плотно с ними работаем в этом направлении. Это недопустимо. заместитель директора кризисного центра для жертв бытового насилия Татьяна Мидо

На крики о помощи никто из прохожих не отреагировал. Прибыв к дому семьи, стражи порядка убедились: девушку держат взаперти. Пленницу вызволили. Она рассказала, что зимой родственники насильно выдали ее замуж, но семейная жизнь с нелюбимым человеком не сложилась. Она вернулась в отчий дом, где и начался кошмар.

И унижения, и оскорбления типа "почему ты ушла? Ты должна была терпеть. Из-за этих ситуаций я сейчас одна. У меня ни друзей, ни подруг. Заявления с моей стороны на них не будет, я не хочу, все равно они - моя семья. пострадавшая Диана

Но в полицию девушка все же обратилась, написала заявление о защите. Теперь родные не имеют права приближаться к ней.

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