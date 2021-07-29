Казахстанец нашел родственника, пропавшего в годы войны

Из-за пандемии медаль и горсть земли с места захоронения доехали до родных солдата только сейчас. Их получил племянник героя. Детей у погибшего не было, он ушел на войну в 20 лет.

Награда героя вернулась на Родину. Жителю Караганды передали медаль родственника, который без вести пропал в годы Великой Отечественной войны, сообщает zakon.kz.

В конце прошлого года российский поисковый отряд "Пионер" обнаружил около одного из сел Калининской области братскую могилу. В ней нашли именной жетон и останки военнослужащего Смагула Серикбаева, передает Первый канал "Евразия".

Из-за пандемии медаль и горсть земли с места захоронения доехали до родных солдата только сейчас. Их получил племянник героя. Детей у погибшего не было, он ушел на войну в 20 лет.

В 1942 году забрали Смагула. Он писал письма, что воюет, жив-здоров. В августе немцы напали на них, и пропал без вести. После войны отец поехал в архив московский. 80 лет прошло, в том году позвонили, нашли вашего дядьку. Чувства хорошие. Спасибо поисковой команде "Пионер". Здоровья и всех земных благ! племянник погибшего солдата Смагула Серикбаева Амантай Серикбаев

Амантай Серикбаев при первой же возможности хочет поехать в Россию и побывать на братской могиле, чтобы почтить память дяди.

Останки Серикбаева Смагула, который в 1942 году 8 августа, сражаясь возле деревни Бельково Ржевского района Калининской области, погиб. Там останков очень много, их нельзя идентифицировать, их захоронение в братской могиле. заместитель акима города Нурлан Бикенов

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