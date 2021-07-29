Умер басист ZZ Top Дасти Хилл

Причина смерти не уточняется. Ему было 72 года.

Басист и один из основателей американской рок-группы ZZ Top Джозеф (Дасти) Хилл умер 28 июля в своем доме в Хьюстоне (штат Техас), сообщает zakon.kz.

Об этом в среду сообщила пресс-служба музыкального коллектива на своей странице в Facebook.

Оно подписано остальными двумя участниками ZZ Top: гитаристом и вокалистом Билли Гиббонсом и барабанщиком Фрэнком Бирдом.

Хилл родился в Техасе в 1949 году. В конце 1960-х стал сооснователем и бессменным участником ZZ Top. В 2000 году ему диагностировали гепатит C, однако после перерыва на лечение басист вернулся в группу.

Причина смерти не уточняется. Джозефу Хиллу было 72 года.

Variety пишет, что ранее в этом месяце ZZ Top уже выступала без Хилла впервые за более чем 50 лет существования группы. Гиббонс и Бирд сообщали, что басист обратился за медицинской помощью из-за проблемы с бедром.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!