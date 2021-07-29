Люди с психическими заболеваниями чаще и тяжелее болеют COVID-19

Прием седативных препаратов и антидепрессантов значительно увеличивает риск смерти.

Исследования показали, что люди с психическими заболеваниями чаще и тяжелее болеют коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Вполне вероятно, что это связано с препятствиями при лечении коронавируса, иммуно-воспалительными изменениями, вызванными психическими расстройствами, или последствиями лечения психических заболеваний, - говорится в заявлении, опубликованном фондом Fondamentel.

В нем приводятся результаты 33 исследований, проведенных в 22 странах, и делается вывод о том, что у людей с психическими расстройствами риск смерти от коронавируса выше примерно в два раза.

Это относится к людям, страдающим психическими расстройствами, перепадами настроения, зависимостью или задержками в умственном развитии, но не распространяется на тех, кто страдает тревожными расстройствами.

Исследование, опубликованное 15 июля в британском журнале The Lancet Psychiatry, показало, что пациенты с психическими расстройствами имеют в 2,2 раза больший риск госпитализации в случае covid-19.

Седативные препараты повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и тромбозов, влияют на иммунный ответ и снижают эффективность препаратов, используемых при лечении covid-19, — говорит Марион Лебойер, директор фонда Fondamentel.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!