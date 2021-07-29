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Новый антирекорд: сразу 7479 казахстанцев заразились КВИ за сутки

Фото: 24kz 29 июля 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 557 107 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7479 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1571,
  • в городе Алматы - 1450,
  • в городе Шымкент - 445,
  • в Акмолинской области - 238,
  • в Актюбинской области - 230,
  • в Алматинской области - 270,
  • в Атырауской области - 424,
  • в ВКО - 298,
  • в Жамбылской области - 197,
  • в ЗКО - 198,
  • в Карагандинской области - 1011,
  • в Костанайской области - 224,
  • в Кызылординской области - 175,
  • в Мангистауской области - 220,
  • в Павлодарской области - 251,
  • в СКО - 145,
  • в Туркестанской области - 132.

Всего в стране подтверждено 557 107 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5814 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 2158,
  • в городе Алматы - 853,
  • в городе Шымкент - 307,
  • в Акмолинской области - 160,
  • в Актюбинской области - 81,
  • в Алматинской области - 91,
  • в Атырауской области - 245,
  • в ВКО - 154,
  • в Жамбылской области - 52,
  • в ЗКО - 145,
  • в Карагандинской области - 875,
  • в Костанайской области - 202,
  • в Кызылординской области - 75,
  • в Мангистауской области - 167,
  • в Павлодарской области - 97,
  • в СКО - 87,
  • в Туркестанской области - 65.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 462 912 человек.

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