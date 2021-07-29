Новый антирекорд: сразу 7479 казахстанцев заразились КВИ за сутки

Всего в стране подтверждено 557 107 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7479 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1571,

в городе Алматы - 1450,

в городе Шымкент - 445,

в Акмолинской области - 238,

в Актюбинской области - 230,

в Алматинской области - 270,

в Атырауской области - 424,

в ВКО - 298,

в Жамбылской области - 197,

в ЗКО - 198,

в Карагандинской области - 1011,

в Костанайской области - 224,

в Кызылординской области - 175,

в Мангистауской области - 220,

в Павлодарской области - 251,

в СКО - 145,

в Туркестанской области - 132.

Всего в стране подтверждено 557 107 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5814 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 2158,

в городе Алматы - 853,

в городе Шымкент - 307,

в Акмолинской области - 160,

в Актюбинской области - 81,

в Алматинской области - 91,

в Атырауской области - 245,

в ВКО - 154,

в Жамбылской области - 52,

в ЗКО - 145,

в Карагандинской области - 875,

в Костанайской области - 202,

в Кызылординской области - 75,

в Мангистауской области - 167,

в Павлодарской области - 97,

в СКО - 87,

в Туркестанской области - 65.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 462 912 человек.

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