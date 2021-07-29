Новый антирекорд: сразу 7479 казахстанцев заразились КВИ за сутки

Всего в стране подтверждено 557 107 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7479 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1571,
- в городе Алматы - 1450,
- в городе Шымкент - 445,
- в Акмолинской области - 238,
- в Актюбинской области - 230,
- в Алматинской области - 270,
- в Атырауской области - 424,
- в ВКО - 298,
- в Жамбылской области - 197,
- в ЗКО - 198,
- в Карагандинской области - 1011,
- в Костанайской области - 224,
- в Кызылординской области - 175,
- в Мангистауской области - 220,
- в Павлодарской области - 251,
- в СКО - 145,
- в Туркестанской области - 132.
Всего в стране подтверждено 557 107 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 5814 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 2158,
- в городе Алматы - 853,
- в городе Шымкент - 307,
- в Акмолинской области - 160,
- в Актюбинской области - 81,
- в Алматинской области - 91,
- в Атырауской области - 245,
- в ВКО - 154,
- в Жамбылской области - 52,
- в ЗКО - 145,
- в Карагандинской области - 875,
- в Костанайской области - 202,
- в Кызылординской области - 75,
- в Мангистауской области - 167,
- в Павлодарской области - 97,
- в СКО - 87,
- в Туркестанской области - 65.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 462 912 человек.
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