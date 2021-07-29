Netflix ввел обязательную вакцинацию для актеров

Актеры, занятые на съемках США, и сотрудники, которые конткатируют с ними на съемочных площадках, должны будут привиться от коронавируса.

Компания Netflix обязала актеров, которые задействованы в съемках студии в США, и некоторых сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Новые стандарты были согласованы с Альянсом продюсеров кино и телевидения, Гильдией киноактеров — Американской федерацией художников телевидения и радио (SAG-AFTRA), профсоюзами и другими отраслевыми организациями, уточняет Hollywood Reporter.

Требование касается всех актеров фильмов, сериалов и передач Netflix, а также персонала, тесно взаимодействующего с ними в рамках съемок. Правила были согласованы профсоюзами работников данной отрасли. Отказаться от вакцинации без последствия можно на основании медицинских показаний, в связи с возрастом сотрудников или их религиозными убеждениями.

В отдельных случаях исключения также могут быть сделаны, если съемки уже в разгаре.

Netflix стал первой крупной студией в Голливуде, которая ввела подобную меру. Это решение было принято из-за распространения в США "дельта-штамма" коронавируса.

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