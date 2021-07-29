ФК "Кайрат" пропустил 5 безответных голов и вылетел из Лиги чемпионов

"Кайрат" на выезде сыграл ответный матч второго отборочного раунда Лиги Чемпионов против сербской "Црвены Звезды".

Алматинский "Кайрат" на выезде сыграл ответный матч второго отборочного раунда Лиги Чемпионов против сербской "Црвены Звезды", сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы выглядели следующим образом:"Црвена Звезда": Борян, Гобелич, Панков, Драгович, Родич, Канга, Саного, Иванич, Фалько, Катай, Дьони;"Кайрат": Устименко, Вороговский, Алип, Дугалич, Миканович, Поляков, Абикен, Буранчиев, Оганесян, Вагнер Лав, Шушеначев.

Казахстанцы по разного рода причинам испытывали кадровые проблемы, тем не менее Кирилл Кекер решил не выпускать с первых минут Рикарду Алвеша, Гулжигита Алыкулова и Хосе Канте. Хозяева сразу пошли вперед и легко открыли счет после дальнего удара Александара Катай, следом это повторил Лоис Дьони, сербы не сбавляли оборотов и перед перерывом Катай со штрафного поразил ворота Данила Устименко. На старте второй половины развалился центр обороны алматинцев и Мирко Иванич реализовал выход один на один ударом под перекладину.

Казахстанский клуб пытался что-то сообразить, но тщетно, а вот Филиппо Фалько без особых проблем переиграл Устименко в пятый раз. Кекер делал замены, но было уже поздно и особо ничего они не приносили. 5:0 — сильнее "Црвена Звезда", которая и идет дальше в самом престижном европейском турнире.

Таким образом, "Кайрат" покидает Лигу Чемпионов и продолжит борьбу в третьем отборочном раунде Лиги Европы, где его соперником станет армянский "Алашкерт".

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