Джо Байден встретился со Светланой Тихановской

Тихановская также встречалась с членами Конгресса США.

Президент США Джо Байден принял лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в Белом доме, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Ранее на переговорах в Вашингтоне экс-кандидат в президенты Беларуси призвала американские власти усилить давление на Александра Лукашенко.

Встреча состоялась утром 28 июля в Белом доме.

Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской, - написал Байден. Он отметил, что Соединенные Штаты "поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека".

Сама Тихановская, в свою очередь, поблагодарила американского президента за "мощный знак солидарности с миллионами бесстрашных белорусов, мирно борющихся за свою свободу".

Сообщение о том, что Светлану Тихановскую принял президент США, появилось на личной странице политика в социальных сетях. Позднее сама Тихановская подтвердила это телеканалу "Настоящее время".

Говоря о встрече с Байденом, Тихановская рассказала, что попросила его помочь Беларуси совершить "ненасильственный переход к демократии" и поддержать политических заключенных. При этом она не указала, были ли заключены на переговорах конкретные договоренности между белорусской оппозицией и Вашингтоном. Американская сторона пока не раскрыла подробностей встречи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!