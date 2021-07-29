Число умерших от COVID-19 в Казахстане достигло 5700

На 29 июля лечение от КВИ продолжают получать 90 767 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 29 июля, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, от COVID-19 скончался 81 человек, от коронавирусной пневмонии - 16.

Читайте также: Новый антирекорд: 7479 казахстанцев заразились КВИ за сутки

На 29 июля лечение от КВИ продолжают получать 90 767 человек (88 495+ и 2272 КВИ-), из них в стационарах находятся 25 714 пациентов, на амбулаторном уровне - 65 053.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 1573 пациента;

в состоянии крайней степени тяжести - 332;

на аппарате ИВЛ - 154.

27 июля зафиксированы 262 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 16 летальных исходов, 121 человек выздоровел.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 60 280, летальных случаев - 3676, выздоровевших - 54 332.

На 28 июля 2021 года в Казахстане первым компонентом провакцинировано 5 275 626 человек, вторым компонентом - 3 535 508 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!