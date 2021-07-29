Названы продукты, вредные для почек

Еще одной возможной причиной образования камней в почках медик назвал кальций в таблетках.

Приводящие к камням в почках продукты назвал врач и телеведущий Александр Мясников, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, по словам врача, не следует злоупотреблять едой с высоким содержанием животных жиров. Мясников привел в пример мясные продукты. Также, как отметил он, не следует злоупотреблять едой с поваренной солью и сахаром.

По мнению медика, вышеперечисленное способствует образованию кальциевых камней.

Грейпфрут, если вы пьете сок из грейпфрута. Прекрасный продукт, но увеличивает склонность к камнеобразованию, как и витамин C в больших дозах, - рассказал он в эфире телеканала "Россия 1".

В этот список Мясников также включил шпинат, зелень и орехи: поскольку эти продукты содержат оксалаты, их следует употреблять умеренными порциями.

Еще одной возможной причиной образования камней в почках медик назвал кальций в таблетках.

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